20-летняя Александра Трусова подтвердила свою беременность во время выступления

20-летняя фигуристка Александра Трусова подтвердила слухи о беременности. Спортсменка решила сделать признание прямо во время выступления на льду.

Серебряный призер зимних Олимпийских игр выступила с мужем Макаром Игнатовым в турнире по фигурному катанию «Русский вызов — 2025», который проходит в Санкт-Петербурге. Девушка вышла на лед в нежном образе: белом струящемся платье, поверх которого был надет пиджак. Супруги какое-то время исполняли танец. Внезапно Макар снял пиджак с Саши, чтобы показать ее округлившийся живот. В это время на экране появилось видео — УЗИ-проекция малыша.

Спортсменка исполнила безупречно все элементы номера, несмотря на беременность и внушительный живот. Пока фигуристка не уходит со льда, однако вскоре ей придется это сделать.

Напомним, летом 2024 года Александра Трусова вышла замуж за серебряного призера чемпионата России Макара Игнатова после нескольких месяцев отношений. 13 января в Сети появилась информация о беременности 20-летней фигуристки. При этом ни она, ни ее супруг не подтверждали подобную новость до сегодняшнего дня.

По предварительным данным, фигуристка должна родить в июле 2025 года. Она наблюдается в перинатальном центре Москвы.