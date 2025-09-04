Заработала миллион и угодила в скандал: за что раскритиковали недавно родившую Трусову

Фигуристка Александра Трусова заработала больше миллиона рублей на рассказах о родах. Спортсменка начала продавать доступ в приватный канал о личной жизни. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как выяснил SHOT, доступ в канал фигуристки приобрели более 500 человек за 2000 рублей в месяц. За обозначенную сумму фанаты получили видео из родзала, истории о схватках, родах и восстановлении после них. Также Александра вместе с мужем ведет подкасты о саморазвитии. В одном из них ее избранник рассказал, как «Идиот» Федора Достоевского поменял его жизнь.

Поклонники раскритиковали супругов и обвинили в попытке заработать на ребенке.

Ранее фигуристка Алена Косторная назвала свою беременность выстраданной. Она ждет ребенка от Георгия Куницы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что беременная Регина Тодоренко пожаловалась на свое состояние.