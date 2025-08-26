«Очень хочется родить»: беременная Регина Тодоренко пожаловалась на свое состояние

Телеведущая Регина Тодоренко находится на последних месяцах беременности и активно делится своими переживаниями в личном блоге. Она призналась, что уже ждет рождения ребенка, так как постоянно ощущает толчки под ребрами.

«3:50. Начинается процесс выдавливания ребер маленькими, еще не родившимися ножками… 4:30. Толчки такие будто внутри меня чемпион по реслингу. 5:00. Очень хочется родить», - написала 35-летняя Регина.

Она также отметила, что старается делать дыхательные практики, чтобы справиться со своим состоянием.

Пост Тодоренко дополнила фотографией, на которой позирует в машине в топе, обтянувшем округлившийся живот.

«Ждун», - заключила жена певца Влада Топалова.

Напомним, Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова в 2018 году. Пара воспитывает двоих сыновей. Третий ребенок супругов должен появиться на свет в ближайшие месяцы.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что мучалась во время съемок шоу из-за беременности. Телеведущая заявила, что из-за своего положения у нее возникли трудности на работе, так как ее все раздражало: костюмы, парики, громкая музыка, потливость, сухость кожи, то жарко, то холодно, судороги от неудобной обуви.