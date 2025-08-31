Фигуристка Алена Косторная назвала свою беременность выстраданной. Об этом она рассказала RT.

Весной 2025 года 22-летняя фигуристка Алена Косторная объявила о беременности. Она ждет ребенка от мужа и напарника Георгия Куницы. По словам спортсменки, из-за проблем со здоровьем она боялась рожать позже.

«До 2030 года, если рассматривать следующую Олимпиаду, еще очень много времени. Что может случиться с телом за это время, если уже сейчас, в 22, мой анамнез — находка для любого врача, не только травматолога?» — заявила она.

Поэтому беременность сейчас для нее была скорее вынужденным решением, добавляет Косторная.

«Беременность, скорее, выстраданное решение. Мы с Гошей понимали, что объективно никакая Олимпиада нам в ближайшее время не светит, смешно об этом даже говорить», — рассказала она.

Фигуристка считает, что еще пять лет тренировок в том же режиме, и она уже бы не смогла выносить ребенка.

Ранее мы писали о том, что беременная фигуристка Алена Косторная взяла фамилию мужа Куницы из-за ребенка.