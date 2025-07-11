Фигурист Евгений Плющенко купил мотоцикл после пластики у Тимура Хайдарова
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Фигурист Евгений Плющенко купил мотоцикл после пластики у Тимура Хайдарова. Спортсмен показал покупку в соцсети.
В личном блоге Плющенко появился ролик, на котором он запечатлен на новом мотоцикле. Фигурист проехался на нем по саду, расположенном на участке его загородного дома.
«На новеньком», — лаконично подписал видео Евгений.
На публикацию отреагировала Яна Рудковская, а также поклонники фигуриста.
«Вот это техника! Современно, стильно. Мотоцикл просто пушка. Выглядит мощно и футуристично. Когда ты легенда, все вокруг должно быть на уровне», — высказались россияне.
Отметим, что фигурист приобрел мотоцикл после операции. Плющенко решился на блефаропластику в клинике Тимура Хайдарова.
Ранее продюсер Яна Рудковская показала Евгения Плющенко после пластики у Хайдарова. Яна засняла супруга после соревнований по падел-теннису. Подробности читайте в этой новости.
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