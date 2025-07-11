Фигурист Евгений Плющенко купил мотоцикл после пластики у Тимура Хайдарова

«Вот это техника! Современно, стильно. Мотоцикл просто пушка. Выглядит мощно и футуристично. Когда ты легенда, все вокруг должно быть на уровне», — высказались россияне.

Отметим, что фигурист приобрел мотоцикл после операции. Плющенко решился на блефаропластику в клинике Тимура Хайдарова.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала Евгения Плющенко после пластики у Хайдарова. Яна засняла супруга после соревнований по падел-теннису. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Михаил Ефремов посещает театры и готовится к роли злодея после УДО.