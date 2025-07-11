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Опубликовано 11 июля 2025, 16:02
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Фигурист Евгений Плющенко купил мотоцикл после пластики у Тимура Хайдарова

Фигурист Евгений Плющенко купил мотоцикл после пластики у Тимура Хайдарова

© Starface.ru

Фигурист Евгений Плющенко купил мотоцикл после пластики у Тимура Хайдарова. Спортсмен показал покупку в соцсети.

В личном блоге Плющенко появился ролик, на котором он запечатлен на новом мотоцикле. Фигурист проехался на нем по саду, расположенном на участке его загородного дома.

«На новеньком», — лаконично подписал видео Евгений.

На публикацию отреагировала Яна Рудковская, а также поклонники фигуриста.

Фигурист Евгений Плющенко купил мотоцикл после пластики у Тимура Хайдарова

© Скриншот видео, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Вот это техника! Современно, стильно. Мотоцикл просто пушка. Выглядит мощно и футуристично. Когда ты легенда, все вокруг должно быть на уровне», — высказались россияне.

Отметим, что фигурист приобрел мотоцикл после операции. Плющенко решился на блефаропластику в клинике Тимура Хайдарова.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала Евгения Плющенко после пластики у Хайдарова. Яна засняла супруга после соревнований по падел-теннису. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Михаил Ефремов посещает театры и готовится к роли злодея после УДО.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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