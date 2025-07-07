Продюсер Яна Рудковская показала Евгения Плющенко после пластики у Хайдарова
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Продюсер Яна Рудковская показала Евгения Плющенко после пластики у Тимура Хайдарова. Яна поделилась кадрами в Telegram-канале.
Евгений Плющенко сделал блефаропластику у Тимура Хайдарова. Хирург пообещал, что после операции фигурист будет выглядеть намного моложе. Несмотря на хирургическое вмешательство, спортсмен уже вернулся к активной жизни. Так, на днях Плющенко принял участие в соревнованиях по падел-теннису. В паре с Александром Мостовым он выиграл турнир.
В личном блоге Яна отреагировала на победу мужа и показала кадры с награждения.
«Вы скажете, что так не бывает! А вот и бывает! Евгений Плющенко и Александр Мостовой (наша легенда футбола), отыграв в падл-теннис 8 часов подряд, выиграли турнир. Я болела и была наставником дуэта легенд спорта», — высказалась продюсер.
По словам Яны, за победу в соревнованиях Евгений получил 1 млн рублей.
Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что Плющенко не страдает от контроля Яны Рудковской в браке. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».
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