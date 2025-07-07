НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 июля 2025, 10:24
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Продюсер Яна Рудковская показала Евгения Плющенко после пластики у Хайдарова

Продюсер Яна Рудковская показала Евгения Плющенко после пластики у Хайдарова

© Starface.ru

Продюсер Яна Рудковская показала Евгения Плющенко после пластики у Тимура Хайдарова. Яна поделилась кадрами в Telegram-канале.

Евгений Плющенко сделал блефаропластику у Тимура Хайдарова. Хирург пообещал, что после операции фигурист будет выглядеть намного моложе. Несмотря на хирургическое вмешательство, спортсмен уже вернулся к активной жизни. Так, на днях Плющенко принял участие в соревнованиях по падел-теннису. В паре с Александром Мостовым он выиграл турнир.

В личном блоге Яна отреагировала на победу мужа и показала кадры с награждения.

Продюсер Яна Рудковская показала Евгения Плющенко после пластики у Хайдарова

© Telegram-канал Яны Рудковской

«Вы скажете, что так не бывает! А вот и бывает! Евгений Плющенко и Александр Мостовой (наша легенда футбола), отыграв в падл-теннис 8 часов подряд, выиграли турнир. Я болела и была наставником дуэта легенд спорта», — высказалась продюсер.

По словам Яны, за победу в соревнованиях Евгений получил 1 млн рублей.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что Плющенко не страдает от контроля Яны Рудковской в браке. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Лариса Гузеева защитила Розу Сябитову, которую осудили за пристрастие к еде.