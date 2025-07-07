Продюсер Яна Рудковская показала Евгения Плющенко после пластики у Хайдарова

«Вы скажете, что так не бывает! А вот и бывает! Евгений Плющенко и Александр Мостовой (наша легенда футбола), отыграв в падл-теннис 8 часов подряд, выиграли турнир. Я болела и была наставником дуэта легенд спорта», — высказалась продюсер.

По словам Яны, за победу в соревнованиях Евгений получил 1 млн рублей.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что Плющенко не страдает от контроля Яны Рудковской в браке. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Лариса Гузеева защитила Розу Сябитову, которую осудили за пристрастие к еде.