Не только готовится к роли у Михалкова: чем занимается Михаил Ефремов после УДО

Актер Михаил Ефремов посещает театры и готовится к роли злодея. Об этом сообщает Kp.ru.

После УДО Михаил Ефремов отказывается от общения с прессой и публикой, зато коллеги охотно рассказывают о его жизни. Как выяснилось, недавно актер посетил постановку с участием дочки Веры. Помимо этого, Ефремов смотрит спектакли и сериалы, которые он пропустил, будучи в колонии.

«Михаил побывал в театре — его дочь играет уже в двух спектаклях. Он был, посмотрел одну постановку с ее участием. Пишет и сам сценарий», — сообщил инсайдер.

Отметим, что Ефремов и сам готовится к первой роли после УДО. Он сыграет в спектакле по фильму Никиты Михалкова «Без свидетелей». По сюжету, ему досталась роль злодея, готового на все ради спасения своей карьеры.

Ранее Никита Михалков сообщил, что Ефремов может начать репетиции в спектакле осенью. Именно в этот период у его партнерши по сцене Анны Михалковой закончатся съемки в другом проекте. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Михаил Ефремов закрутил роман с актрисой Дарьей Белоусовой в колонии.