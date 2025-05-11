Алина Загитова сделала грубую ошибку в поздравлении с Днем Победы во время эфира

Алина Загитова допустила грубую ошибку, поздравляя зрителей с Днем Победы.

Во время трансляции шоу «Мечталлион» на Первом канале олимпийская чемпионка по фигурному катанию ошиблась в поздравлении россиян.

В прямом эфире Загитова поздравила зрителей с 85-й годовщиной Победы. Затем Алина осознала ошибку и оперативно поправила себя:

«Пользуясь случаем, поздравляю всех с 85... С 80! 80 лет со дня Великой Победы, поэтому давайте... Аплодисменты. Мы помним, чтим», — заявила Загитова.

Кроме того, на днях Загитова в личном блоге опубликовала пост, посвященный Великой Отечественной войне, из-за чего столкнулась с осуждением со стороны спортивного обозревателя Губерниева. Дмитрий порекомендовал фигуристке углубить свои знания об этом периоде и обратиться к соответствующей литературе.

Ранее мы писали о том, что Алина Загитова обиделась на фанатов, не оценивших ее фиолетовые волосы.

Также сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев объяснил слабые сборы фильма «Роднина» трудностью времен.