«Она абсолютный гений!»: Губерниев объяснил провал в прокате фильма «Роднина»

6 марта в России на экраны вышел фильм «Роднина» о трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной. Картина с бюджетом в 425 млн рублей провалилась в прокате, заработав за неполных два месяца всего 205 млн рублей. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему автобиографическое кино не заинтересовало россиян.

Журналист рассказал Sport24, что участвовал в презентации фильма, но пока так и не посмотрел его. По мнению Губерниева, возможно, сейчас не лучшее время для спортивных фильмов с учетом политической ситуации. Кроме того, не так просто повторить успех «Легенды №17» и «Движения вверх», считает он.

Комментатор добавил, что в прокат также вышел фильм «Финал», который рассказывает о триумфе Алекно и нашей волейбольной сборной. Журналист надеется, что картина заинтересует российского зрителя. Губерниев также подчеркнул важность фильмов о спортивных достижениях прошлого: без знания биографии звезд советского спорта невозможно идти в будущее.

«Мы все выросли на Ирине Константиновне, на «Калинке», на ее слезах и катании без музыки. Она абсолютно гений в этом виде спорта, легенда из легенд! Она самая титулованная фигуристка всех времен и народов!», - пояснил Дмитрий.

Журналист заключил, что, когда ситуация в стране изменится, россияне вернутся к просмотру спортивного кино.

Ранее Ирина Роднина рассказала о соперничестве с легендарным тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.