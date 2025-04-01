«Комментаторы заблокированы»: Загитова обиделась на фанатов, не оценивших ее фиолетовые волосы

Фигуристка Алина Загитова начала блокировать поклонников, которые раскритиковали ее за новый цвет волос. Недавно она перекрасилась в фиолетовый цвет, однако преображение оценили не все фанаты спортсменки.

В личном Telegram-канале Алина рассказала, что ознакомилась с мнениями людей по поводу ее изменений во внешности и комментарии ее очень задели. По признанию фигуристки, ей грустно видеть, что ее поклонники живут в рамках, за которые не хотят выходить. И хоть она понимает, что каждый имеет право высказываться, на своей странице она критику видеть не хочет.

«Каждый имеет право на свое мнение, но я продолжаю работать над собой и надеюсь радовать своих поклонников новыми успехами. Все комментарии будут удалены, а комментаторы заблокированы», - заявила Загитова.