42-летний фигурист Евгений Плющенко повредил плечо во время игры в теннис. Спортсмен рассказал о травме в соцсети.

Евгений Плющенко не только тренирует юных фигуристов, но и сам посещает спортивные занятия. На этот раз супруг Яны Рудковской увлекся игрой в падел-теннис. Как выяснилось, во время тренировки Плющенко получил травму плеча. Теперь фигурист вынужден проходить лечение. В личном блоге он показал себя во время процедур, во время которых Евгений иногда кричал от боли.

«Вот что делает падел-теннис, видите? Восстановление идет. Немножко травмировал плечо, поэтому сегодня начали процедуры делать», — высказался фигурист.

Также Евгений решил оздоровить спину, травмированную за годы спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко с трудом переносит съемки из-за проблем с глазами. Подробности читайте в этой новости.

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