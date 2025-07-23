«Ходит с пузырьком и что-то капает»: у Евгения Плющенко проблемы с глазами

Фигурист Евгений Плющенко хоть и не жалуется на проблемы со здоровьем, но, по всей видимости, имеет их. У спортсмена что-то случилось с глазами, передает Telegram-канал Свита Короля.

Информацией о самочувствии звезды российского спорта поделились люди из команды Яны Рудковской, его супруги. По их словам, у Плющенко все время слезятся глаза, из-за чего он вынужден ходить со специальным пузырьком, чтобы их прокапывать.

«Они у него все время слезятся, он ходит с пузырьком и что-то капает. А на улице все время в темных очках. Снимали недавно сцену с конем, еле выдержал», — поделились очевидцы.

Ранее Плющенко натолкнул своих фанатов на мысль о кризисе среднего возраста. 42-летний фигурист купил мотоцикл и собрался делать пластику лица. При этом психолог Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» не согласился с мнением поклонников Евгения.