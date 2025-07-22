«Это не ваше дело»: Плющенко вышел из себя после вопроса о смене внешности

Евгений Плющенко разозлился после вопроса о пластической операции. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Фигурист Евгений Плющенко в этом году сделал пластическую операцию и стал выглядеть немного иначе. Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что у Плющенко начался кризис среднего возраста. К тому же, многих смутило новое хобби фигуриста — конный спорт.

Однако сам Плющенко заявил, что ни хобби, ни его преображение не должны никого интересовать.

«Смена внешности, новые глаза, мои хобби — это все не ваше дело, и вас это никак не касается, нет желания комментировать что-либо из этого списка», — ответил он.

Напомним, Яна Рудковская рассказывала, что Плющенко сделал операцию без ее ведома.

Ранее мы писали о том, что психолог Самбурский не увидел у Плющенко признаков кризиса среднего возраста.