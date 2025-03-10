26-летняя гимнастка Дина Аверина устроила фотосессию с женихом в платье невесты. Спортсменка поделилась новыми кадрами в соцсети.

В 2025 году Дина подтвердила отношения с Дмитрием Соловьевым и объявила о предстоящей свадьбе. По словам гимнастки, торжество будет скромным, однако она не озвучила дату мероприятия. А пока Аверина порадовала поклонников романтичной съемкой с возлюбленным.

На кадрах Дина запечатлена в белом платье с пышной юбкой и черным корсетом, а вместо элегантных туфель она выбрала коньки. Фигурист надел классический костюм с белой рубашкой и тоже обул коньки.

Съемка проходила в кинотеатре.

«Красивая, приятная пара. Будьте счастливы», — написали поклонники.

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