26-летняя гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев сыграли свадьбу
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26-летняя гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев сыграли свадьбу. Супруги поделились кадрами торжества в соцсети.
7 июля Дина и Дмитрий стали мужем и женой. Свадебная церемония состоялась в Москве, и для торжества невеста выбрала платье с асимметричным верхом и вышивкой на корсете.
В личном блоге гимнастка сначала показала утро невесты: она сняла номер в отеле, в котором стилисты собирали ее на торжество. А затем и кадры со свадьбы: на них супруги запечатлены улыбающимися с обручальными кольцами.
«Муж и жена», — лаконично подписала кадр спортсменка.
К слову, подписчики с восторгом отреагировали на публикацию Авериной и принялись ее поздравлять.
«Какие вы красивые, наполненные любовью, которая ощущается через экран. Теплого семейного счастья», — написали фолловеры.
Ранее 26-летнюю гимнастку Арину Аверину заподозрили в романе с фигуристом Дмитрием Алиевым. Арина поделилась снимком с Дмитрием, сопроводив публикацию смайликом в виде сердечка и песней «Настоящая любовь». Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что теннисистка Мария Шарапова снялась с трехлетним сыном от британского миллионера.