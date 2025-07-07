26-летняя гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев сыграли свадьбу. Супруги поделились кадрами торжества в соцсети.

7 июля Дина и Дмитрий стали мужем и женой. Свадебная церемония состоялась в Москве, и для торжества невеста выбрала платье с асимметричным верхом и вышивкой на корсете.

В личном блоге гимнастка сначала показала утро невесты: она сняла номер в отеле, в котором стилисты собирали ее на торжество. А затем и кадры со свадьбы: на них супруги запечатлены улыбающимися с обручальными кольцами.