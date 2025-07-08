26-летняя гимнастка Арина Аверина поймала букет невесты на свадьбе сестры

26-летняя Арина Аверина поймала букет невесты на свадьбе сестры после новостей о романе с фигуристом. Кадры с торжества были опубликованы в Сети.

7 июля Дина Аверина и Дмитрий Соловьев сыграли свадьбу в московском ресторане. Мероприятие посетили Татьяна Навка, Ирина Винер, Илья Авербух и Лиза Арзамасова, Павел и Надежда Мамаевы, а также Арина Аверина и Дмитрий Алиев.

Во время торжества Дина призналась, что хотела бы скорой свадьбы сестры, которая, по слухам, состоит в отношениях с Алиевым. Символично, что именно Арина поймала букет невесты.

«Что это такое? Это договорняк? Или просто намек: «Арина, ты следующая?»», — высказался ведущий свадьбы.

Отметим, что сама гимнастка не делилась планами о свадьбе и не комментировала отношения с фигуристом.

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