«Мы уже знаем»: Александра Трусова с мужем выбрали имя для первенца

Александра Трусова с мужем выбрали имя для первенца. Подробности приводит «7Дней.ru».

Беременная фигуристка вместе со своим супругом Макаром Игнатовым пришла на красную дорожку музыкальной премии МУЗ-ТВ 2025, где они пообщались с журналистами и рассказали о ребенке.

Трусова раскрыла, что они с Игнатовым уже определились с именем для их малыша, который должен родиться уже в начале августа этого года. Оказалось, что решение важное они принимали совместно с супругом. По словам Трусовой, к астрологам и нумерологам они не обращались.

«Да, мы уже знаем имя! Но скажем только после рождения», — прокомментировал Трусова.

Напомним, что Александра Трусова и Макар Игнатов поженились 17 августа 2024-го, а уже в марте этого года на выступлении турнира «Русский вызов» молодые супруги объявили о будущем пополнение в их семье.

Ранее мы писали о том, что Александра Трусова и Макар Игнатов высказались о двойне, которую предсказывал Филипп Киркоров.

Также сообщалось, что Оксана Самойлова и Джиган высказались о будущем старшей дочери.