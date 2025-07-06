Опубликовано 06 июля 2025, 18:491 мин.
Александру Трусову и Макара Игнатова поздравляют с пополнением в семье
Александра Трусова показала нового члена семьи — шпица Пуха.
© AA/ABACA/Abaca/East News
Александра Трусова показала нового члена семьи — шпица Пуха. Об этом стало известно из соцсетей.
Пока Александра Трусова и Макар Игнатов ждут первенца, супруги решили обзавестись новым членом семьи. Фигуристка обрадовала поклонников пополнением — она выложила фотографию собаки породы Шпиц по кличке Пух.
На кадрах видно, что Трусова находится на последних неделях беременности.
В комментариях под записью подписчики со всего мира поздравляют фигуристку с новым членом семьи и скорыми родами: «Как же Саше идет беременность!», «Легких родов тебе и сыночку!», «Поздравляем с пополнением».
Трусова рассказывала, что случайно вместе с мужем зашла в зоомагазин, где и увидела питомца. Без него уйти из магазина они уже не смогли.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин