Александру Трусову и Макара Игнатова поздравляют с пополнением в семье

Александра Трусова показала нового члена семьи — шпица Пуха. Об этом стало известно из соцсетей.

Пока Александра Трусова и Макар Игнатов ждут первенца, супруги решили обзавестись новым членом семьи. Фигуристка обрадовала поклонников пополнением — она выложила фотографию собаки породы Шпиц по кличке Пух.

На кадрах видно, что Трусова находится на последних неделях беременности.

В комментариях под записью подписчики со всего мира поздравляют фигуристку с новым членом семьи и скорыми родами: «Как же Саше идет беременность!», «Легких родов тебе и сыночку!», «Поздравляем с пополнением».

Трусова рассказывала, что случайно вместе с мужем зашла в зоомагазин, где и увидела питомца. Без него уйти из магазина они уже не смогли.