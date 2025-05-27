«У нас очень красивая дата»: Дина Аверина и Дмитрий Соловьев объявили день свадьбы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев и 26-летняя чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина объявили дату свадьбы. Пара решила узаконить свои отношения 7 июля.

«У нас очень красивая дата. Мы, прежде всего, выбирали дату. Это будет 7 июля. Хотя нам все советовали, что надо ждать еще два года, чтобы были все семерки в дате», - разоткровенничался Соловьев в «Шоу воли» на ТНТ.

При этом спортсмен не стал раскрывать подробности предстоящего торжества.

Спортсмен также рассказал, что сделал предложение Авериной в красивую дату – 14 февраля. Он пригласил возлюбленную на романтический ужин и два часа не мог решиться от волнения.

«У меня было много вариантов - сделать что-то очень громкое, красивое, но так как мы люди очень скромные и не любим ажиотажа вокруг нас, поэтому это было дома», - сказал фигурист.

Напомним, у спортсменов начался роман во время участия в телепроекте Первого канала «Ледниковый период».

Ранее Дмитрий Соловьев рассказал об отношениях с 26-летней Диной Авериной и заверил, что в их паре нет стремления к тому, чтобы медийная составляющая была на первом месте.