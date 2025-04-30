«Там будет что-то грандиозное»: раскрыты подробности свадьбы Авериной и Соловьева

Фигурист Александр Энберт поделился подробностями подготовки свадьбы Дмитрия Соловьева и Дины Авериной. По его словам, будет что-то грандиозное, поэтому он планирует подарить жениху и невесте деньги.

Бракосочетание спортсменов состоится 7 июля, и сейчас они активно готовятся к торжеству. Изначально Дина и Дмитрий не хотели устраивать масштабный праздник, но, видимо, все-таки передумали.

«Подарить думаю сервиз, халат, а если серьезно, то деньги, конечно... Судя по рассказам Димы, там будет что-то грандиозное, так что деньги им не помешают», - цитирует слова Энберта «7Дней.ru».

При этом, как оказалось, приглашения на свадьбу жених с невестой пока не рассылали. По крайне мере, Александр его еще не получил.

Напомним, что чувства у Авериной и Соловьева зародились во время шоу «Ледниковый период». Долго ходить вокруг да около спортсмен не стал и уже в феврале этого года сделал возлюбленной предложение, получив в ответ согласие.

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