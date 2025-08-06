21-летняя фигуристка Александра Трусова сообщила, что отправилась в роддом с мужем. Спортсменка объявила о скорых родах в соцсети.

В личном блоге Трусовой появился юмористический ролик. На нем Александра с мужем и собаками танцует под песню, во время которой звучат слова: «На вечеринку». По словам фигуристки, если подписчики увидели публикацию, значит, она находится в роддоме.

«Если вы видите это видео — мы в роддоме. Пожелайте нам удачи», — высказалась знаменитость.

Подписчики пожелали Трусовой легких родов и заявили, что ждут видео с малышом.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова будет рожать в элитном столичном роддоме. В ее палате находятся большая ванна и двуспальная кровать. Подробности читайте в этой новости.

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