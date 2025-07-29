Фигуристка Трусова будет рожать в палате с большой ванной и двуспальной кроватью

21-летняя фигуристка Александра Трусова будет рожать в элитном столичном роддоме. В палате спортсменку ждут большая ванна и двуспальная кровать.

Подробности приводит Kp.ru.

Предварительно, Трусова родит первенца 14 августа. Фигуристка и ее муж Макар Игнатов решили не экономить на врачах и клинике. Они приехали лично посмотреть палату.

Оказалось, что обстановка там приближена к домашней. Комната сделана в бежевых тонах, на окнах шторы блэкаут. В палате установлена ванна для релаксации, в ней могут пройти и сами роды. Роженица может позаниматься на гимнастическом мяче.

Известно, что родить в таких условиях стоит от полумиллиона рублей. В случае, если роды будет принимать заведующая, это обойдется в 1 млн 194 тыс., а при кесаревом сечении сумма вырастет до 1 млн 444 тыс.

Трусова и Игнатов поженились в 2023 году. После рождения ребенка фигуристка не собирается сидеть в декрете – в ноябре она хочет принять участие в ледовом шоу.

Ранее сообщалось, что пара уже определилась с именем для малыша.