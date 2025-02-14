Коробка «Луи Виттон» и большой букет роз: фигуристка Александра Трусова показала подарок мужа на 14 февраля

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост в социальных сетях. Он посвящен празднику Дню всех влюбленных. Спортсменка показала фанатам, какие подарки ей преподнес супруг.

Макар Игнатов, судя по всему, не смог лично поздравить 21-летнюю жену. Однако он сделал это на расстоянии, что отметила в своей публикации сама Александра. Она написала, что это не стало помехой для Дня святого Валентина.

На фотографии, которую опубликовала Трусова, запечатлены коробка с презентом от фирмы «Луи Виттон» и большой букет красных роз. К изображению фигуристка прикрепила текст.

«Любимый муж даже на расстоянии про праздник не забывает», — подписала снимок спортсменка.

Ранее Трусова сообщила подписчикам о проблемах со здоровьем. Из-за них фигуристка будет вынуждена пропустить грядущий фестиваль.