Гражданке Дании Аннабель Йоргенсен, которая состояла в рядах вторгшихся в Курскую область вооруженных формирований, грозит тюремное заключение. Об этом 20 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.

«Совместно с иными представителями наемнических вооруженных формирований Украины в ноябре 2024 года она незаконно пересекла Государственную границу Российской Федерации и вторглась на территорию Курской области. <…> Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Йоргенсен и ее соучастников», — приводит канал заявление ведомства.

Как сообщается, СК возбудил в отношении датчанки уголовное дело по обвинению в совершении террористического акта и наемничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ).

Ранее стало известно, что в Курской области ликвидировали воевавшего за ВСУ актера Петра Великого.

До этого во время боев за Курщину был убит наемник ВСУ, который оказался правнуком наркобарона Пабло Эскобара. Он погиб на третий день пребывания в регионе.