Российские бойцы уничтожили иностранного наемника в Курской области. Им оказался правнук наркобарона Пабло Эскобара, вступивший в состав подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Родриго Гавирия погиб на третий день пребывания под Курском в составе ВСУ», - говорится в сообщении Telegram-канала «Царьград».

Как отмечает издание, родственник Эскобара проникся идеями нацизма в Латинской Америке после чего отправился на Украину и вступил в ВСУ.

Ранее российские бойцы ликвидировали ирландца из элитного подразделения рейнджеров. Роберт Диган после начала СВО отправился воевать на стороне киевского режима.