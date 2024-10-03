Опубликовано 03 октября 2024, 19:211 мин.
В Курской области ликвидировали наемника ВСУ, которым оказался правнук Эскобара
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Российские бойцы уничтожили иностранного наемника в Курской области. Им оказался правнук наркобарона Пабло Эскобара, вступивший в состав подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Родриго Гавирия погиб на третий день пребывания под Курском в составе ВСУ», - говорится в сообщении Telegram-канала «Царьград».
Как отмечает издание, родственник Эскобара проникся идеями нацизма в Латинской Америке после чего отправился на Украину и вступил в ВСУ.
Ранее российские бойцы ликвидировали ирландца из элитного подразделения рейнджеров. Роберт Диган после начала СВО отправился воевать на стороне киевского режима.