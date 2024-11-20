Воевавшего за ВСУ украинского актера Петра Великого ликвидировали в Курской области. Ему было 48 лет.

Информацию о смерти артиста подтвердили в Черниговском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Т. Г. Шевченко, где он служил до вступления в ряды ВСУ. Об этом сообщает Газета.Ru.

Отмечается, что Великий 20 лет был ведущим мастером сцены и сыграл свыше 35 ролей.

Подробности гибели актера не разглашаются. О том, где он будет похоронен, информации также нет.

Известно, что у Петра Великого на Украине осталась дочь.

Ранее сообщалось, что в Курской области ликвидировали наемника ВСУ, которым оказался правнук наркобарона Пабло Эскобара. Он погиб на третий день пребывания в регионе.