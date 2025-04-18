Владимир Зеленский ввел санкции против 76-летнего дрессировщика Юрия Куклачева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ближайшие 10 лет Юрию Куклачеву запрещено въезжать на территорию Украины, вести там бизнес, медиа-деятельность. В беседе с журналистами дрессировщик резко высказался в адрес Зеленского. Он сравнил его с «гнидой», намекнув, что не согласен с решением президента Украины.

«Коты — это наша любовь. Мы их обожаем, я не хочу Зеленского сравнивать с котом. Зеленский — гнида в обличье кота. Если бы оказался рядом — мы бы размазали всмятку», — высказался Юрий.

Также, по информации ТАСС, санкции введены против певца SHAMAN, Николая Цискаридзе, Александра Розенбаума, Егора Кончаловского.

Ранее Николай Басков заявил, что не может поехать на отдых из-за введенных санкций. Подробности читайте в этой новости.

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