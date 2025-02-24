«Нас много, нас рать!»: Михаил Галустян высказался о включении в список санкций ЕС

Российский юморист Михаил Галустян прокомментировал информацию о включении его фамилии в санкционный список ЕС. Он признался, что ограничительные меры стали для него полной неожиданностью.

«Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас рать! Вы не сможете закрыть нас всех», — с иронией сказал Галустян РБК.

Комик рекомендовал странам ЕС лучше заботиться о своих гражданах, а также заверил, что еще обязательно увидится со своими европейскими поклонниками.

Всего в 16-й санкционный список ЕС включили 48 человек и 35 организаций, «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Под ограничительные меры подпали также телеведущая Юлия Барановская и шахматист Сергей Карякин.

В январе 2023 года Украина также ввела санкции против Галустяна и ряда других российских деятелей культуры.

Ранее Полина Гагарина подала иск в суд Европейского союза. Она потребовала отменить санкции в отношении нее. В исковом заявлении Гагарина утверждала, что при включении ее в санкционные списки было нарушено четыре правовые нормы. Среди них: невыполнение ответчиком «бремени доказывания», отсутствие причин включения певицы в списки, нарушение принципа пропорциональности и основных прав заявителя, а также нарушение принципа свободы выражения мнения и принципа свободы искусства.