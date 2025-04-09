«Не получается в отпуск»: Басков пожаловался на введенные против него санкции

Николай Басков заявил, что не может поехать на отдых из-за введенных санкций. Об этом сообщает mk.ru.

Певец Николай Басков рассказал, что в следующем году планирует пышно отпраздновать юбилей — для этого артист уже готов собирать деньги.

«Просто шок какой-то! В следующем году — 50 лет! Надо тратить деньги: собирать на шоу, на юбилей… Работаю только на свои расходы», — заявил он.

На вопрос журналистов о том, не планирует ли Басков отдохнуть, он пожаловался, что ему некуда ехать — выбор доступных стран не такой уж и большой.

«Не получается в отпуск: график напряженный. Пока активный, надо работать. Да и ездить я могу только в Африку, в Дубай, в Турцию и на Мальдивы. Все остальное для меня закрыто: я везде под санкциями», — заявил певец.

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