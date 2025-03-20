Видеоплатформа Безоса заплатила Мелании Трамп 28 млн долларов за фильм о ней

Видеоплатформа Amazon Prime Video, которая принадлежит американскому миллиардеру Джеффу Безосу, заплатила первой леди США Мелании Трамп почти 30 млн долларов за права на документальный фильм о ней. Об этом пишет издание Financial Times.

«Платформа заплатила 40 млн долларов за документальный фильм о Мелании Трамп. Около 28 млн долларов из этой суммы пойдут напрямую первой леди», — сказано в материале.

Уточняется, что подобное решение принял сам Безос, основываясь на своей стратегии в отношении американского лидера. Также по данным источника, Amazon недавно выкупила права на показ старых эпизодов шоу «Ученик», в которых участвовал Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп провел закрытый ужин за 1 млн долларов с Илоном Маском в своей резиденции.

Также Дональд Трамп пообещал купить Tesla после того, как Илон Маск потерял 30 млрд долларов за день.