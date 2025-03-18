Дональд Трамп провел закрытый ужин за 1 млн долларов с Маском в своей резиденции

Президент США Дональд Трамп провел закрытый ужин за 1 млн долларов (около 84 млн рублей) в своей резиденции во Флориде с главой департамента государственной эффективности (DOGE) США Илоном Маском. Об этом пишет издание Wired.

Ужин в официальном графике американского лидера не значился, в отличие от аналогичной встречи 1 марта. Желающим принять участие в том ужине необходимо было заплатить как раз 1 млн долларов.

Среди гостей 15 марта была исполнительный директор компании Neuralink Шивон Зилис. Политик выступал «в качестве специального гостя» и не озвучивал просьбы «о финансировании или пожертвованиях» для политического комитета Make America Great Again (MAGA), сказано в публикации.

Ранее Дональд Трамп пообещал купить Tesla после того, как Илон Маск потерял 30 млрд долларов за день.

Также стало известно, сколько американцы платят за любовь Дональда Трампа к гольфу.