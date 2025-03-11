Трамп пообещал купить Tesla после того, как Маск потерял $30 млрд за день

Президент США Дональд Трамп заявил, что купит новую машину от компании Tesla на фоне стремительного обвала ее акций на рынке. Сделать это он решил ради поддержи своего соратника Илона Маска, которому и принадлежит марка.

«Завтра утром я собираюсь купить совершенно новую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска. Почему его нужно наказывать за то, что он использует свои огромные способности для того, чтобы помочь сделать Америку снова великой?» — написал Трамп в социальных сетях.

Напомним — из-за снижения стоимости акций Tesla Маск потерял почти $30 млрд за одни сутки. Кроме того, с начала 2025 года бизнесмен стал беднее на 30%. Некоторые эксперты связывают это с его неоднозначной деятельностью в администрации Трампа, где он отвечает за аудит государственных расходов.

Ранее мы писали, что хакеры показали видео, на котором Дональд Трамп лижет и целует ноги Маска.