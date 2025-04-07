Страус ущипнул экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона укусил страус во время поездки в сафари-парк. Соответствующее видео в своем микроблоге опубликовала жена политика Кэрри Джонсон.

На опубликованных кадрах видно, как любопытная экзотическая птица подошла к машине, где сидел политик, и просунула голову в окно. Внезапно птица ущипнула политика. Джонсон тут же отшатнулся и громко выругался.

Напомним, с 13 июля 2016 года по 9 июля 2018-го Борис Джонсон занимал пост министра иностранных дел Великобритании. Летом 2019 года Джонсон был избран новым лидером Консервативной партии, после чего стал премьер-министром Великобритании. Возглавлял правительство до 2022 года.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что сидящий перед камином в Москве Борис Джонсон не потел.

Также Борис Джонсон рассказал о страшном диагнозе Елизаветы II.