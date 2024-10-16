Сергей Лавров заявил, что сидящий перед камином в Москве Борис Джонсон не потел

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который писал в мемуарах, что в Москве его заставили «сидеть перед пылающим камином» и пот тек по лицу. Министр иностранных дел заявил, что британский политик не потел.

Об этом он сообщил в интервью aif.ru.

Лавров заявил, что «прекрасно помнит» тот момент. Министр сидел в двух метрах от Джонсона через стол.

«Он не потел… У него не было капель пота на лице, о которых он пишет», - поделился Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства заметил, что встреча проходила зимой и в особняке МИД есть работающий камин, который «создает атмосферу доверительности для разговора».

Также Лавров указал на экстравагантность действий Джонсона и частое передергивание фактов в работах западных мемуаристов.

Ранее сообщалось, что в доме певицы Бритни Спирс загорелся камин. Огонь перекинулся на лицо исполнительницы – обгорели брови, ресницы и волосы.