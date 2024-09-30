Борис Джонсон рассказал о страшном диагнозе Елизаветы II

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах Unleashed рассказал, что у бывшей королевы Великобритании Елизаветы II нашли рак костей примерно за год до смерти. Отрывок из мемуаров приводит издание Daily Mail.

Как признался Джонсон, за два дня до своей смерти монарх принимала его отставку и «демонстрировала свой острый ум».

«Я знал в течение года или даже больше, что у нее рак костей <...> Она казалась бледной и более сгорбленной. На руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно от капельниц или инъекций», — поделился Джонсон.

Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Королевская семья ни разу не подтверждала диагноз монарха, а в свидетельстве о смерти в качестве причины указана «старость».

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