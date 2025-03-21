Принц Уильям прибыл в Эстонию и прокатился на танке НАТО у границы РФ

Принц Уильям проехался на танке Challenger 2 вдоль границы с Россией в Эстонии. Об этом пишет издание Daily Mail.

Наследник британского престола утром 21 марта прибыл на крупнейшую базу НАТО в Эстонии — Тапа. Объект расположен всего в нескольких часах езды от российской границы. После этого старший сын короля Великобритании Карла III поучаствовал в учениях «Кабрит».

Будущий король Великобритании предстал перед камерами в боевой форме и берете. Надев защитный шлем и очки, он сначала прокатился на британском танке Challenger 2, после чего пересел в боевую машину пехоты Warrior. Принц признался, что был рад «запачкать руки», и уточнил, что цель его визита заключалась в том, чтобы «продемонстрировать поддержку Эстонии в то время, как она, находясь в опасной близости от России, размещает у себя войска НАТО и принимает украинских беженцев».

Ранее выяснилось, что принц Уильям не хотел верить, что Кейт Миддлтон больна раком.

Также сообщалось, что принц Уильям разгневался из-за попыток Меган Маркл копировать принцессу Диану.