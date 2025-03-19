Экс-помощник Кнауф: принц Уильям не хотел верить, что Кейт Миддлтон больна раком

Принц Уильям узнал о том, что его жена Кейт Миддлтон больна раком практически сразу после известий о тяжелом недуге у его отца, короля Карла III. Известие стало шоком для наследника престола, рассказал экс-помощник принца Джейсон Кнауф.

По его словам, новость о болезни жены стала для Уильяма настоящим ударом. Он не мог поверить в то, что происходящее – правда. В телефонном разговоре с Кнауфом Уильям дважды назвал события прошлой весны настоящим ужасом.

«Я не мог в это поверить», — процитировал экс-помощник принца его слова изданию Marca.com

Джейсон также отметил, что моральное состояние принца стало еще хуже, когда появились слухи о его романе с Роуз Ханбери. Собеседник издания признался, что эти сплетни в итоге негативно повлияли на дружбу Уильяма и Роуз.

Напомним, 22 марта 2024 года принцесса Уэльская сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости рака. В сентябре Кейт Миддлтон рассказала, что успешно завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 года объявила о ремиссии.

Ранее сообщалось, что принц Уильям пришел в ярость из-за того, что Меган Маркл отчаянно пытается быть похожей на их с Гарри мать принцессу Диану. Будущий король был крайне недоволен, когда жена принца Гарри опубликовала в соцсетях фото в образе, очень напоминающем тот, в котором выходила в свет принцесса Диана.