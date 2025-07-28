Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Чернец, взятый в плен, рассказал, что попал в армию из-за обмана. По его словам, его забрали в военкомат после того, как он развел костер возле своего дома. Видео публикует НТВ.

«Я костер жег возле дома, делал уборку. Полицейские наехали и меня забрали — штраф выписать за это… Они меня отвезли в ТЦК вместо РОВД», — заявил Чернец в видео, опубликованном Минобороны РФ.

После этого его отправили на фронт. Во время базовой подготовки, как утверждает пленный, из его группы сбежали 8 человек из 25. Он также добавил, что после Майдана жизнь на Украине резко ухудшилась.

Под Юнаковкой в Сумской области Чернец попал в плен. По его словам, это произошло, когда он отошел попить воды и заблудился.

Ранее мы писали о том, что в Полтаве местные жители заблокировали автобус ТЦК и спасли часть мобилизованных.

Также сообщалось о том, что главком ВСУ Александр Сырский отправил миллион в Россию на лечение отцу.