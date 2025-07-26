Часть мобилизованных новобранцев ВСУ сбежала: украинцы заблокировали автобус с военкомами

Жители Полтавы на Украине коллективно выступили против проводимой в стране мобилизации. Они вступили в противостояние с военкомами, которые пытались вывезти мобилизованных граждан в центры комплектования.

Кадры спасения новобранцев ВСУ опубликовало издание Страна.ua. На них видно, как полтавцы преградили дорогу автобусу, на котором ехали сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования).

Чтобы отвлечь военкомов, люди стали наносить повреждения технике. Некоторые мобилизованные воспользовались суматохой и покинули автобус. Также на видео можно услышать, как жители Полтавы выкрикивают протесты в отношении сотрудников ТЦК.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области признал виновным в уклонении от мобилизации мужчину с ампутированными ногами. Он получил три года лишения свободы.