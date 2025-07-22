Главком ВСУ Александр Сырский отправил миллион в Россию на лечение отцу

Главком ВСУ Александр Сырский отправил родителей в Москву на лечение. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как утверждает SHOT, генерал ВСУ вышел на связь с родителями после сообщений о тяжелом состоянии отца. 86-летний отец Сырского с апреля 2025 года борется с заболеванием головного мозга, которое обострилось после коронавируса.

По информации источника, сначала пенсионер лечился во Владимире, однако там помочь ему не смогли, и главком ВСУ отправил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. Отец Сырского восстанавливается в отдельной палате, где живет вместе с сопровождающей его женой. Месяц лечения главкому ВСУ обошелся в 1 миллион рублей — примерно столько он и перевел в Россию.

Как утверждает источник, отношения с семьей в последние годы у Сырского были почти прекращены из-за СВО и разных политических взглядов. Родители Александра регулярно участвовали в шествии «Бессмертного полка».

Ранее пасынок главкома ВСУ заявил, что отчим не предан Владимиру Зеленскому и лоялен к России. Подробности читайте в этой новости.