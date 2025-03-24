Песков раскрыл, какой подарок Трампу сделал Путин

Президент РФ Владимир Путин действительно передал американскому коллеге Дональду Трампу подарок. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге», — рассказал представитель Кремля.

Незадолго до этого спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Дональд Трамп получил портрет в подарок от президента РФ. Он уточнил, что работа была заказана Путиным у ведущего российского художника. Уиткофф подчеркнул, что Трамп был «по-настоящему тронут».

Ранее мы писали, что видеоплатформа Amazon Prime Video, которая принадлежит американскому миллиардеру Джеффу Безосу, заплатила первой леди США Мелании Трамп почти 30 млн долларов за права на документальный фильм о ней.

Также сообщалось, что Владимир Путин едва не выругался, говоря о нарушении Западом правовых норм.