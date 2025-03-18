Владимир Путин едва не выругался, говоря о нарушении Западом правовых норм

Президент России Владимир Путин в ходе общения с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) употребил эвфемизм, выражающий негодование. С губ политика сорвалось слово «блин».

С его помощью Путин возмутился пренебрежением, с которым многие западные страны относятся к нормам международного права.

«Вот обсуждают какой-то политический вопрос, делаем так, так и так. Извините, блин! Думаешь, ну так же нельзя и противоречит [нормам]. А чего противоречит? Так целесообразно [отвечают западные политики]», - приводит слова президента Lenta.Ru.

Глава государства особо подчеркнул, что для западных политических элит такое поведение является нормой.

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