«Он знает, что умирает»: в Сети обеспокоены состоянием Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп знает, что он умирает. Об этом сообщает Irish Star.

В Овальном зале Белого дома журналисты поинтересовались у Трампа о «молитвенной инициативе в преддверии 250-летия страны». В ответ на это президент США стал рассуждать о религии.

«Я хочу быть хорошим, я хочу доказать это Богу, чтобы сделать следующий шаг, верно? Это очень важно для меня», — заявил Трамп.

После этого пользователи Сети выразили опасения за здоровье Трампа. Фолловеры предположили, что он готовится к своей смерти.

«Он знает, что умирает», — резюмировали пользователи Сети.

Напомним, в Белом доме сообщили о хронической венозной недостаточности Трампа. Однако в Сети убеждены, что у него более серьезный диагноз.

Ранее президент США Дональд Трамп в TikTok видео заявил, что спас соцсеть для молодежи. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Дональд и Мелания Трамп устроили ссору в частном самолете и попали на видео.