«Он знает, что умирает»: в Сети обеспокоены состоянием Дональда Трампа
© Aaron Schwartz - Pool via CNP/DPA/East News
Президент США Дональд Трамп знает, что он умирает. Об этом сообщает Irish Star.
В Овальном зале Белого дома журналисты поинтересовались у Трампа о «молитвенной инициативе в преддверии 250-летия страны». В ответ на это президент США стал рассуждать о религии.
«Я хочу быть хорошим, я хочу доказать это Богу, чтобы сделать следующий шаг, верно? Это очень важно для меня», — заявил Трамп.
После этого пользователи Сети выразили опасения за здоровье Трампа. Фолловеры предположили, что он готовится к своей смерти.
«Он знает, что умирает», — резюмировали пользователи Сети.
Напомним, в Белом доме сообщили о хронической венозной недостаточности Трампа. Однако в Сети убеждены, что у него более серьезный диагноз.
