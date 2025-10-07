«Вы в долгу передо мной»: президент США Дональд Трамп вернулся в TikTok после сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас для молодежи TikTok и сам вернулся в социальную сеть. Об этом американский лидер сообщил в новом видео, опубликованном в его личном блоге.

«Я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете, и когда-нибудь один из вас будет сидеть прямо здесь, за этим столом, и тоже будет отлично выполнять свою работу», — обратился глава Белого дома к пользователям.

Стоит отметить, что это первое видео на странице TikTok Трампа с ноября 2024 года. Прошлый ролик президент посвятил своей предвыборной кампании. Его он опубликовал 5 ноября, в самый день голосования.

19 сентября американский президент рассказал о достижении соглашения по TikTok между Пекином и Вашингтоном, отметив при этом, что сумма сделки по соцсети просто «огромна».

