Жестикулировал и указывал пальцем: ссора Дональда Трампа с женой в самолете попала на видео

Журналисты засняли ссору президента США Дональда Трампа с женой Меланией в частном самолете. Супруги напряженно выясняли отношения, однако пока неизвестно, что стало причиной конфликта. Видео публикует Daily Mail.

На кадрах, которые оказались в распоряжении СМИ, Дональд и Мелания сидели друг напротив друга в самолете и о чем-то разговаривали на повышенных тонах. Президент США жестикулировал и указывал пальцем на жену. Из-за чего спорили супруги, пока неизвестно. Аудиозапись отсутствует.

Отметим, что Белый дом не предоставил официальных комментариев по поводу видео.

В мае 2025 года еще одна ссора политического лидера с женой попала на камеры. Пресса засняла, как супруга президента Франции Эмманюэля Макрона дала ему пощечину. После этого она отказалась подавать ему руку при выходе из самолета.

