Об этом знали только близкие: дочь Жириновского раскрыла его тайное пророчество

Дочь Владимира Жириновского рассказала о тайном пророчестве отца о России и США. Слова Анастасии Боцан-Харченко приводит «Царьград».

Как выяснилось, в начале нулевых Жириновский сделал прогноз об отношениях России и США: уже тогда он предрек напряженные отношения между странами. В то время к власти пришел Джордж Буш-младший. По мнению политика, президент хотел причинить вред России.

«Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: «Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну»», — высказалась дочь умершего.

Анастасия уточнила, что отец произнес пророчество в кругу семьи, поэтому о нем знали только близкие люди.

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