Подвели на поводке: появилось видео с Жириновским, играющим с художником в образе собаки

В соцсетях набирает популярность архивное видео с Владимиром Жириновским, который подыгрывал художнику-концептуалисту Олегу Кулику в образе собаки. Политик гладил мужчину и угощал лакомством. Кадры публикует Газета.Ru.

В ролике Жириновский отдыхал в компании и заметил художника, который устроил перформанс на публике. Кулик был в наморднике и на поводке, стоял на четвереньках и «лаял» на окружающих. Жириновский заинтересовался действиями концептуалиста и решил ему подыграть. Он подозвал его, погладил по голове, а потом угостил конфетой.

СМИ пишут, что видео было снято в 1994 году. Художника Олега Кулика считают одним из основателей российского акционизма. Он выставлялся в Третьяковской галерее, галерее Tate Modern в Лондоне. Также мужчина участвовал в Венецианской Биеннале, Биеннале в Сан-Паулу и других ведущих мировых выставках.

Ранее мы писали о том, что премьера фильма о Жириновском находится под угрозой. Режиссер Баранов заявил, что лента о политике может не выйти.