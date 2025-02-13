Можно было бы договориться о разделении Украины: Жириновский предвидел разговор Трампа и Путина

Покойный глава ЛДПР Владимир Жириновский при жизни отличался редким умением предсказывать глобальные события в мире. Исключением не стал и конфликт на Украине. Президенты США и России должны будут провести встречу, на которой обсудят перспективы заключения мирного договора. Экс-лидер Либерально-демократической партии РФ в одном из своих пророчеств раскрыл результаты встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, передает mk.ru.

По мнению Жириновского, Киеву все же придется отказаться от части территорий, чтобы боевые действий прекратились. Таким образом, Путин и Трамп могут договориться о разделении Украины, где Львов и еще пять областей останутся под контролем режима Зеленского, а остальная часть, включая Новороссию, перейдет под российский флаг.

Крым и Донбасс тоже останутся в составе РФ, предполагал Жириновский. А Украине, в свою очередь, позволили бы вступить в блок НАТО, где она желает оказаться.

Ранее Дональд Трамп заявил о низком рейтинге Владимира Зеленского среди украинцев. По словам президента США, его коллега принимает участие в переговорах «пока что».