«Нафиг я сюда пришел?»: журналисты утомили Лаврова перед переговорами Путина и Лукашенко

Глава МИД РФ Сергей Лавров утомился от вопросов журналистов перед встречей президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующее видео в Telegram-канале корреспондента Кремлевского пула Александра Юнашева.

Перед встречей глав России и Белоруссии сотрудники СМИ по очереди подходили к Сергею Лаврову, заваливая политика каверзными вопросами. В итоге министр иностранных дел не выдержал и задался риторическим вопросом.

«Нафиг я сюда пришел?», — высказался Лавров.

Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. По данным СМИ, политики в формате «один на один», а затем в расширенном составе обсудят развитие сотрудничества стран, перспективные направления взаимодействия.

Ранее младшего сына Лукашенко Николая заметили в Кремле.

Также политолог объяснил первое за четверть века появление Владимира Путина в военной форме.