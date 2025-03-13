«Скромно затесался в толпу журналистов»: младшего сына Лукашенко Николая заметили в Кремле

В Кремле начались переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии. На встрече глав двух государств был замечен сын Александра Лукашенко Николай.

Утром 13 марта глава Белоруссии прибыл с официальным визитом в Россию. Путин и Лукашенко общаются в Зеленой гостиной Кремля.

Журналист Александр Юнашев среди кремлевского пула заметил сына Лукашенко Николая. Он не сразу узнал наследника президента.

«Он не первый раз сопровождает отца на официальных мероприятиях. Скромно затесался в толпу журналистов, чтобы не отвлекать внимание от основных ньюсмейкеров», — пояснил Юнашев в своем Telegram-канале.

Это первая зарубежная поездка Лукашенко после переизбрания. Владимир Путин во время общения с ним назвал «союзническими и братскими» отношения России и Белоруссии.

У Александра Лукашенко есть три сына — 49-летний Виктор, 44-летний Дмитрий и 20-летний Николай.

Ранее мы писали, что Лукашенко подарил Владимиру Путину на день рождения произведение белорусских умельцев.